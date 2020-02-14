Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за интимного видео. Художник Петр Павленский заявил, что это он выложил ролик

Кандидат в мэры Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снялся с выборов. Это произошло после появления в интернете интимного видео с его участием, пишет Libеration.

«Вчера была предпринята постыдная атака, поставившая под вопрос мою личную жизнь. Моя семья не заслуживает этого. Никто не должен подвергаться такому насилию», — заявил Гриво.

Интимное видео и несколько сообщений, которые Гриво, предположительно, отправил некой женщине в мае 2018 года, стали распространятся в интернете 12 февраля. Политик не оспаривал их подлинность.

Российский художник-акционист Петр Павленский, живущий во Франции, заявил Libеration, что это он опубликовал сообщения и видео с участием Гриво. По его словам, он получил их от женщины, которая состояла в отношениях с политиком.

Павленский добавил, что с помощью публикации компромата хотел разоблачить «лицемерие» Гриво: «Он постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей и приводит в пример свою жену и детей. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, […] но они должны быть честными».

Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. Он уехал из России, после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными.

В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел — о вандализме за акцию «Свобода» (ее участники жгли покрышки на мосту в Петербурге) и о повреждении объекта культурного наследия за акцию «Угроза» (Павленский поджег дверь здания ФСБ в Москве). По первому делу художника освободили от наказания за истечением срока давности, по второму назначили штраф.

В октябре 2017 года Павленский поджег здание Банка Франции. Он объяснил акцию тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа». Художник 11 месяцев провел в тюрьме. В январе 2019 года суд признал его виновным в поджоге и назначил условное наказание.