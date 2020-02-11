Ректор РУДН Владимир Филиппов объявил об отставке. Он возглавлял университет 20 лет

Владимир Филиппов уйдет с поста ректора Российского университета дружбы народов (РУДН) в марте, после истечения срока полномочий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

На пост ректора наблюдательный совет РУДН рекомендовал 38-летнего Олега Ястребова. В настоящий момент Ястребов является директором Юридического института РУДН, членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Владимиру Филиппову 68 лет. Для назначения на новый срок на пост ректора он должен был получить разрешение наблюдательного совета РУДН и министерства науки и высшего образования, так как в РФ установлен передельный возраст для подобных должностей — 70 лет.

Филиппов возглавлял РУДН в общей сложности двадцать лет — с 1993 по 1998 годы, а затем с 2005 года по настоящее время.

В 1998 — 2004 годах Владимир Филиппов был министром образования РФ. При нем начали внедрять систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая до сих пор вызывает много споров.

Филиппов с февраля 2013 года занимает пост председателя Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России. В 2017 году Президиум ВАК, в частности, отказался лишить докторской степени Владимира Мединского, занимавшего в тот момент пост министра культуры.

В 2019 году новый состав ВАК, в который в очередной раз вошел Филиппов, раскритиковали «Диссернет», «Агора» и академики РАН, входящие в «Клуб 1 июля». Они, в частности, указали, что в положение о ВАК прописан запрет членам комиссии «исполнять свои функции более двух сроков подряд», который нарушает назначение Филиппова и еще нескольких человек. Минобрнауки заявило, что нарушений не было.