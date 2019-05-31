В Минобрнауки назвали легитимным формирование Высшей аттестационной комиссии. Против нового состава ВАК выступали академики

Министерство образования и науки РФ ответило на критику академиков РАН из « », осудивших формирование нового состава Высшей аттестационной комиссии ( ).

Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минобрнауки, «все процессы формирования ВАК являются легитимными и открытыми».

В ведомстве подчеркнули, что расхождение мнений о том, как трактовать нормативные документы, «должно стать основой для профессионального обсуждения, а не медийных атак на всю систему научной аттестации».

В «Клубе 1 июля» ранее отмечали, что почти два десятка членов комиссии были назначены на третий срок, хотя положение о ВАК это запрещает. Академики, состоящие в клубе, также предлагали передать РАН контроль над Высшей аттестационной комиссией, чтобы «полностью реорганизовать ее работу».

Правительство РФ 28 мая утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии, которая отвечает за присвоение ученых степеней в России. В комиссию, в частности, не вошел один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд. Как отмечали академики РАН, также в состав не попали те, кто выступает против придания гомеопатии научного статуса.

Сообщество «Диссернет» намерено обратиться в суд из-за нового состава ВАК.