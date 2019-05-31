Академики РАН раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Члены «Клуба 1 июля», куда входят академики РАН, не согласные с реформой академии наук, резко раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии, которая отвечает за присвоение ученых степеней в России.

Из ВАК, говорится в заявлении «Клуба 1 июля», с которым ознакомился «Коммерсант», «оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества „Диссернет“, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации Владимира Мединского».

Члены клуба также обратили внимание на то, что «третьи сроки» председателя ВАК Владимира Филиппова и некоторых членов комиссии, вызывают сомнения в законности.

«Клуб 1 июля» предлагает передать РАН контроль над Высшей аттестационной комиссией, чтобы «полностью реорганизовать ее работу». Минобрнауки, в структуре которого сейчас находится ВАК, это предложение пока не прокомментировало.

Правительство РФ 28 мая утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. В него, в частности, не вошел биолог, замдиректора Института проблем передачи информации РАН и один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд, а также экономист Александр Муравьев, который, по данным «Медузы», голосовал за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского.

«Диссернет» пообещал обратиться в суд из-за нового состава ВАК.