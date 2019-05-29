«Диссернет» обратится в суд из-за нового состава Высшей аттестационной комиссии

Сообщество «Диссернет» планирует обратиться в суд из-за того, что правительство РФ утвердило новый состав (ВАК), нарушив закон.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин сообщил «МБХ медиа», что в комиссию вошли люди, ранее состоявшие в ней два срока. Положение о ВАК запрещает членам комиссии «исполнять свои функции более двух сроков подряд».

Андрей Заякин назвал нелегитимным назначение председателя ВАК Владимира Филиппова и еще нескольких членов комиссии с правом голоса. «Диссернет» собирается в ближайшее время опубликовать их имена на своем сайте.

Правительство РФ 28 мая утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. В него, в частности, не вошел биолог, замдиректора Института проблем передачи информации РАН и один из основателей проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд.