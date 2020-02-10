Фильм «Паразиты» стал триумфатором премии «Оскар»

Американская киноакадемия вручила «Оскар» за лучший фильм корейской картине «Паразитам». Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара».

Кроме того, «Паразиты» получили премии в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

Кто получил «Оскар» в других номинациях, можно посмотреть здесь и здесь.

Церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе в 92-й раз. Второй год подряд у церемонии нет ведущего.