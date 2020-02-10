Фильм «Паразиты» стал триумфатором премии «Оскар»
Источник: "Оскар"
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Американская киноакадемия вручила «Оскар» за лучший фильм корейской картине «Паразитам». Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара».
Кроме того, «Паразиты» получили премии в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
Создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
Кто получил «Оскар» в других номинациях, можно посмотреть здесь и здесь.
Церемония вручения премии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе в 92-й раз. Второй год подряд у церемонии нет ведущего.