Брэд Питт получил свой первый актерский «Оскар»

Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Однажды в… Голливуде».

Однажды… в Голливуде — трейлер SonyPicturesRU

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая в картине «Брачная история» .

Премию за лучший оригинальный сценарий получили «Паразиты» Пон Чжун Хо, за лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

Лучшим короткометражным фильмом признана картина «Окно напротив». «История игрушек 4» получила «Оскар» как лучший анимационный фильм. Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика», лучшим короткометражным документальным фильмом — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

Эта новость была обновлена после объявления победителей в других номинациях на «Оскаре».

В 2020 году церемония вручения премии «Оскар» проходит в 92-й раз. Второй год подряд у церемонии нет ведущего.

Брэд Питт уже имеет «Оскар» как один из продюсеров картины «12 лет рабства», который Американская киноакадемия признала лучшим фильмом в 2014 году.