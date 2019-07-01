Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
«Паразиты» Пон Чжун Хо — социальная комедия о бедной семье, работающей на богачей
Фрагмент фильма — победителя Каннского кинофестиваля
2 минуты
13:26, 1 июля 2019
4 июля в российский прокат выходят «Паразиты» — драма режиссера Пон Чжун Хо,
получившая
«Золотую пальмовую ветвь» в 2019 году (прокатчик — компания «ПРОвзгляд»). Главный герой — юноша из бедной семьи. Благодаря фальшивому диплому и обаянию он становится репетитором английского языка в доме успешного бизнесмена. Оказавшись там, он решает устроить на работу к новому хозяину и всю свою семью. «Медуза» представляет фрагмент фильма.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам