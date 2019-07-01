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«Паразиты» Пон Чжун Хо — социальная комедия о бедной семье, работающей на богачей Фрагмент фильма — победителя Каннского кинофестиваля

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4 июля в российский прокат выходят «Паразиты» — драма режиссера Пон Чжун Хо, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в 2019 году (прокатчик — компания «ПРОвзгляд»). Главный герой — юноша из бедной семьи. Благодаря фальшивому диплому и обаянию он становится репетитором английского языка в доме успешного бизнесмена. Оказавшись там, он решает устроить на работу к новому хозяину и всю свою семью. «Медуза» представляет фрагмент фильма.
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