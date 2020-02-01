За сутки число заболевших пневмонией из-за коронавируса выросло на две тысячи человек

Число людей, инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV, приблизилось к 12 тысячам человек, сообщает телеканал CGTN. От вирусной инфекции умерли 259 человек.

В Китае по состоянию на 1 февраля пневмонией, вызванной коронавирусом, болеют 11821 человек, в других странах — еще 124. Днем ранее число заболевших достигало 9790 человек.

В материковой части Китая из больниц выписали 243 пациента, у которых диагностировали вирусную инфекцию.

31 января в России подтвердили первые два случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.