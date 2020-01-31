В России обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Авиасообщение с Китаем ограничат, границу с Монголией закроют

Сотрудник Роспотребнадзора дистанционно измеряет температуру пассажиров в аэропорту Шереметьево, 30 января 2020 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

В России выявили первые случаи заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Это двое граждан Китая, которые находятся сейчас в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Их состояние стабильное, у них нет температуры и клинических симптомов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Раньше у обоих больных заболевание протекало легко, с незначительным подъемом температуры и признаками ОРВИ. По данным Znak.com, в Тюмени коронавирус обнаружили у студентки. Вместе с ней, по информации источника издания, госпитализированы пять человек: четверо молодых людей, бывших в Китае, и комендант общежития. В Роспотребнадзоре подтвердили, что люди, с которыми общались больные, также находятся в больнице.

Риска распространения коронавируса в России нет, заявили в Роспотребнадзоре. Оба больных изолированы и помещены в боксированную палату, их контакты проверены, рассказала Анна Попова. При этом Роспотребнадзор призвал россиян ограничить свое участие в массовых мероприятиях, «потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом». Кроме того, Голикова призвала производителей и аптечные сети «не спекулировать на этой теме». Она отметила, что в России нет проблемы с лекарствами. «Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой», — сказала Голикова.

Правительство организует эвакуацию россиян из Китая. Их вывезут из провинции Хубэй и его центрального города Ухань, где располагается эпицентр эпидемии. В Ухани находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — еще 341, сообщила Голикова. После эвакуации россиян на 14 дней поместят в карантин. Граждан предупредят о карантине, и те смогут выбрать, остаться в Китае или лететь в Россию. Кроме того, до 4 февраля, как ранее анонсировали в правительстве, в Россию чартерными рейсами вернутся 2665 российских туристов с острова Хайнань. Их поместят в карантин, только если у них обнаружится повышенная температура или другие симптомы заболевания.

Россия ограничит авиасообщение с Китаем с 1 февраля, но сделает исключение для пяти компаний. «Аэрофлот» продолжит летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, четыре китайских авиакомпании смогут летать в Москву. Все эти рейсы будут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево. «Аэрофлот» переведет все остальные рейсы из F в терминалы D, E и C. Почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничивать не будут.

Границу между Россией и Монголией закроют. Татьяна Голикова сообщила, что через монгольско-российскую границу не будут пускать граждан Китая. Ранее 31 января Россия на неопределенный срок ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. Но через эти пропускные пункты в Россию смогут попасть граждане Белоруссии, а также граждане Китая, у которых есть вид на жительство в РФ, заявила Голикова. После пересечения границы их будут помещать под 14-дневный карантин.

Гражданам Китая временно запретят выдавать рабочие визы в Россию. Правительство подготовит соответствующее постановление, сказала Голикова, не вдаваясь в подробности. Одновременно с этим МГУ решил перевести студентов из Китая на дистанционное обучение. Для студентов очной формы обучения, приезжающих из КНР, каникулы продлят до 2 марта 2020 года. Помимо этого, в Забайкалье, где обнаружили коронавирус, организуют вывоз граждан Китая на родину через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Одновременно с этим в школах Забайкалья прекратили занятия, начиная с 31 января.

Александр Бакланов