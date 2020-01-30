Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для борьбы с вирусной инфекцией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением , вспышка которой произошла в Китае. Об этом сообщает ТАСС. Распоряжение пока не опубликовано.

Мишустин сообщил на заседании правительства, что распоряжение «пошло в работу». Премьер-министр пообещал, что 30 января правительство проинформирует всех о мерах, принятых для борьбы с распространением вирусной инфекции.

Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать россиян о профилактике и предупреждении распространения нового типа коронавируса.