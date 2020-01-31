Вирусная инфекция из Китая затронула 22 страны. ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией

Сотрудники Красного Креста во Франции Arnold Jerocki / EPA / Scanpix / LETA

В Англии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом: в одной семье сразу два человека заболели пневмонией, вызванной новым типом вируса 2019-nCoV, сообщает министерство здравоохранения страны.

Великобритания стала 22-й страной, где обнаружили новый коронавирус. Ранее вирусную инфекцию диагностировали у 9692 человек в Китае и у более 100 человек в еще . Погибли 213 человек, все — в Китае. 30 января Всемирная организация здравоохранения признала распространение нового типа коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Утром 31 января, как сообщает Reuters, из китайской Ухани, где расположен эпицентр эпидемии, эвакуировали 83 граждан Великобритании и еще 27 жителей других стран, несмотря на карантин. Китайские власти также разрешили вывезти из страны граждан Германии. Подобные операции готовят и другие страны, в том числе Италия и Канада.

Во Франции 31 января впервые подтвердили передачу коронавируса от человека к человеку. В Таиланде также сообщили о первом случае заражения коронавирусом человека, не посещавшего Китай. Ранее передачу вируса от человека к человеку, в частности, подтвердили в Германии и Японии.

Из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем: в ночь на 31 января на неопределенный срок было ограничено движение через 16 пунктов пропуска на Дальнем Востоке. С предложением закрыть границу также выступил Минздрав Киргизии, сообщает «Интерфакс». В Киргизии из-за вспышки инфекции ограничили продажу медицинских масок в связи с высоким спросом: Минздрав призвал продавать одному человеку не более 20 масок.

В Италии, где зарегистрировали два случая заболевания, правительство ввело чрезвычайное положение на шесть месяцев. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Италия закроет воздушное сообщение с Китаем, запрет будет действовать до дальнейшего уведомления органов здравоохранения.

Крупнейшие авиакомпании также стали отменять рейсы в Китай. Ранее American Airlines объявила, что отменит все рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин и в Шанхай на период с 9 февраля по 27 марта. Но пилоты и бортпроводники этой авиакомпании потребовали, чтобы руководство отменило все рейсы в Китай немедленно. Объединенная ассоциация пилотов, представляющая интересы 15 тысяч сотрудников American Airlines, подготовила судебный иск с таким требованием. Президент ассоциации Эрик Фергюсон призвал пилотов, которых назначают на рейсы в Китай, отказываться от полетов.

Александр Бакланов