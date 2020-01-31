От вспышки пневмонии из-за коронавируса погибли более 200 человек. Число заболевших приблизилось к 10 тысячам

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, по состоянию на утро 31 января, в Китае умерли 213 человек, сообщает телеканал CGTN.

В Китае коронавирус обнаружили у 9692 человек, в других 18 странах — еще как минимум у 98 человек.

От вирусной инфекции выздоровел 171 человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.