Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Авиакомпании сокращают или отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса. Вот их (неполный) список
16:48, 29 января 2020
Источник: Meduza
Крупнейшие авиакомпании частично отменяют или сокращают рейсы в Китай из-за коронавируса,
пишет
Reuters. Спрос на авиабилеты в КНР падает, из-за этого, к примеру, American Airlines отменила все рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин и в Шанхай до конца марта. Другие перевозчики
установили
ограничения на срок от двух недель до месяца. Как отмечает Reuters, эпидемия нанесет серьезный удар по авиаотрасли. Авиакомпаниям Северной Америки (некоторые рейсы отменила в том числе Air Canada) Китай приносит 2-6% выручки, для европейских перевозчиков это более важный рынок. Заметнее других, по оценке Reuters, пострадают Lufthansa и Air France.
Фото в анонсе: Aly Song / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам