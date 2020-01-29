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Авиакомпании сокращают или отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса. Вот их (неполный) список

Источник: Meduza
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Крупнейшие авиакомпании частично отменяют или сокращают рейсы в Китай из-за коронавируса, пишет Reuters. Спрос на авиабилеты в КНР падает, из-за этого, к примеру, American Airlines отменила все рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин и в Шанхай до конца марта. Другие перевозчики установили ограничения на срок от двух недель до месяца. Как отмечает Reuters, эпидемия нанесет серьезный удар по авиаотрасли. Авиакомпаниям Северной Америки (некоторые рейсы отменила в том числе Air Canada) Китай приносит 2-6% выручки, для европейских перевозчиков это более важный рынок. Заметнее других, по оценке Reuters, пострадают Lufthansa и Air France.

Фото в анонсе: Aly Song / Reuters / Scanpix / LETA