Обвиняемых по делу Ивана Голунова полицейских арестовали. Из пятерых один частично признал вину

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал пятерых бывших полицейских, которых обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств . Об этом сообщает «Медиазона».

В СИЗО до 29 марта отправили бывших оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненного Дениса Коновалова.

Ляховца следствие считает организатором незаконного задержания Голунова. Все, кроме Уметбаева, обвинения отрицают.

Уметбаев вину признал частично. По его словам, он действительно применил к Голунову силу, причастность к фальсификации доказательств Уметбаев отрицает.

Полицейских задержали 29 января, 30 января СК предъявил им обвинения. Кроме превышения полномочий и фальсификации улик, сотрудников МВД обвинили в хранении наркотиков.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров получил в деле статус свидетеля, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Читайте также По делу Ивана Голунова задержаны бывшие сотрудники московской полиции. Их обвинят в фальсификации доказательств и хранении наркотиков