Обвиняемых по делу Ивана Голунова полицейских арестовали. Из пятерых один частично признал вину
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал пятерых бывших полицейских, которых обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Медиазона».
В СИЗО до 29 марта отправили бывших оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненного Дениса Коновалова.
Ляховца следствие считает организатором незаконного задержания Голунова. Все, кроме Уметбаева, обвинения отрицают.
Уметбаев вину признал частично. По его словам, он действительно применил к Голунову силу, причастность к фальсификации доказательств Уметбаев отрицает.
Полицейских задержали 29 января, 30 января СК предъявил им обвинения. Кроме превышения полномочий и фальсификации улик, сотрудников МВД обвинили в хранении наркотиков.
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров получил в деле статус свидетеля, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.