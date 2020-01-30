Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявлено обвинение

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках , предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет просит арестовать пятерых подозреваемых, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Это бывшие оперативники МВД Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденном в отношении Ивана Голунова. СК считает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту «Медузы».

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