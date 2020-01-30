Бывший оперуполномоченный Максим Уметбаев частично признал вину по делу Ивана Голунова
Обновлено. Басманный суд Москвы отправил Уметбаева в СИЗО на два месяца.
Бывший полицейский Максим Уметбаев частично признал вину по делу о подброшенных журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотиках, сообщает «Медиазона».
О частичном признании вины сказал адвокат Уметбаева на заседании Басманного суда Москвы, который 30 января выбирает меру пресечения пяти бывшим сотрудникам МВД, задержавшим Голунова.
По словам адвоката, Уметбаев на первом допросе признал, что «нанес пощечину потерпевшему и превысил полномочия», пишет «Медиазона». Причастность к фальсификации дела и к подбросу наркотиков он отрицает.
Уметбаев просил не отправлять его в СИЗО, поскольку он сотрудничает со следствием.
СК обвинил бывших полицейских УВД по ЗАО, причастных к задержанию Голунова, в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. В деле пятеро обвиняемых — Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.
Ранее 30 января Басманный суд арестовал Феофанова, Коновалова и Ляховца. Уметбаеву и Сергалиеву меру пресечения выберут позднее в этот же день.