Бывший оперуполномоченный Максим Уметбаев частично признал вину по делу Ивана Голунова

Обновлено. Басманный суд Москвы отправил Уметбаева в СИЗО на два месяца.

Бывший полицейский Максим Уметбаев частично признал вину по делу о подброшенных журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотиках, сообщает «Медиазона».

О частичном признании вины сказал адвокат Уметбаева на заседании Басманного суда Москвы, который 30 января выбирает меру пресечения пяти бывшим сотрудникам МВД, .

По словам адвоката, Уметбаев на первом допросе признал, что «нанес пощечину потерпевшему и превысил полномочия», пишет «Медиазона». Причастность к фальсификации дела и к подбросу наркотиков он отрицает.

Уметбаев просил не отправлять его в СИЗО, поскольку он сотрудничает со следствием.

СК обвинил бывших полицейских УВД по ЗАО, причастных к задержанию Голунова, в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. В деле пятеро обвиняемых — Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Ранее 30 января Басманный суд арестовал Феофанова, Коновалова и Ляховца. Уметбаеву и Сергалиеву меру пресечения выберут позднее в этот же день.

Дело Ивана Голунова По делу Ивана Голунова задержаны бывшие сотрудники московской полиции. Их обвинят в фальсификации доказательств и хранении наркотиков