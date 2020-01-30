Суд арестовал второго фигуранта дела о наркотиках, подброшенных Ивану Голунову

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Дениса Коновалова, обвиняемого по . Коновалов арестован до 29 марта.

Ранее суд арестовал еще одного обвиняемого, бывшего оперативника Романа Феофанова. Позднее суд примет решение о мере пресечения для трех других обвиняемых.

Во время заседания адвокат Романа Феофанова Александр Шабуров заявил, что постановление об обыске у Ивана Голунова подписал генерал Андрей Пучков, до середины июня 2019 года возглавлявший УВД по ЗАО Москвы.

Ранее СК обвинил бывших полицейских УВД по ЗАО в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Всего в деле пятеро обвиняемых — Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова.

Дело Ивана Голунова По делу Ивана Голунова задержаны бывшие сотрудники московской полиции. Их обвинят в фальсификации доказательств и хранении наркотиков