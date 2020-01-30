Суд арестовал второго фигуранта дела о наркотиках, подброшенных Ивану Голунову
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Коновалов арестован до 29 марта.
Ранее суд арестовал еще одного обвиняемого, бывшего оперативника Романа Феофанова. Позднее суд примет решение о мере пресечения для трех других обвиняемых.
Во время заседания адвокат Романа Феофанова Александр Шабуров заявил, что постановление об обыске у Ивана Голунова подписал генерал Андрей Пучков, до середины июня 2019 года возглавлявший УВД по ЗАО Москвы.
Ранее СК обвинил бывших полицейских УВД по ЗАО в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Всего в деле пятеро обвиняемых — Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова.