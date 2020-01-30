Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Арестован бывший полицейский Роман Феофанов, обвиняемый в фальсификации дела Ивана Голунова
10:11, 30 января 2020
Источник: Meduza
Басманный суд Москвы
арестовал
по делу Ивана Голунова бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова (на фото — в центре). Феофанов заключен под стражу до 29 марта. Вместе с еще четырьмя полицейскими его
обвиняют
в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Евгений Фельдман для «Медузы»
Напишите нам