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Арестован бывший полицейский Роман Феофанов, обвиняемый в фальсификации дела Ивана Голунова

Источник: Meduza
Басманный суд Москвы <a href="https://tass.ru/proisshestviya/7643469" target="_blank">арестовал</a> по делу Ивана Голунова бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова (на фото — в центре). Феофанов заключен под стражу до 29 марта. Вместе с еще четырьмя полицейскими его <a href="https://meduza.io/feature/2020/01/29/po-delu-ivana-golunova-zaderzhany-byvshie-sotrudniki-moskovskoy-politsii-ih-mogut-obvinit-v-falsifikatsii-dokazatelstv-i-hranenii-narkotikov" target="_blank">обвиняют</a> в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Басманный суд Москвы арестовал по делу Ивана Голунова бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова (на фото — в центре). Феофанов заключен под стражу до 29 марта. Вместе с еще четырьмя полицейскими его обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Евгений Фельдман для «Медузы»