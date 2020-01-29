Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) подготовила свои поправки в Конституцию. Об этом «Интерфаксу» сообщил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Коммунисты предлагают прописать в Конституции и . Также они считают нужным закрепить в Основном законе нормы о принадлежности недр народу, индексации социальных выплат не реже раза в год и минимальном размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.

Поправки будут внесены в Госдуму ко второму чтению президентского законопроекта о конституционной реформе. «И от отношения к ним будет зависеть наше отношение к реформе», — заявил Новиков.

При этом он добавил, что по мнению КПРФ, реформа Конституции должна быть «полноценной» и проводиться через . «У нас даже закона пока о Конституционном собрании нет. Мы считаем, что его нужно срочно принимать и осуществлять дискуссию о дальнейших поправках на площадке этого собрания», — сказал Новиков.

В рамках реформы Конституции Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права, усилить роль Госсовета, а также внести в Основной закон нормы об индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Путин анонсировал конституционную реформу 15 января. Через пять дней законопроект о поправках был внесен в Госдуму, а через восемь — принят в первом чтении. Второе чтение законопроекта намечено на февраль. Затем документ должны поддержать Совет Федерации и региональные парламенты, потом его подпишет Путин. В конце поправки вынесут на «общероссийское голосование».