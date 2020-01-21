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Как правят Конституцию России — от предложения до законопроекта три рабочих дня

Источник: Meduza
Профильный комитет Госдумы 21 января рекомендовал принять законопроект о поправках к Конституции, которые президент России Владимир Путин предложил внести, обращаясь с посланием Федеральному собранию 15 января. Комитет также <a href="https://tass.ru/politika/7570611" target="_blank">предложил</a> рассмотреть законопроект в первом чтении 23 января.
Профильный комитет Госдумы 21 января рекомендовал принять законопроект о поправках к Конституции, которые президент России Владимир Путин предложил внести, обращаясь с посланием Федеральному собранию 15 января. Комитет также предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 23 января.

Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / Pool / AP / Scanpix / LETA