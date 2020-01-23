Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом.

За законопроект проголосовали 432 депутата, против не выступил никто. Ранее все парламентские фракции сообщили, что поддерживают поправки.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России, ограничить приоритет международного права, принять положение о Госсовете и изменить численность судей Конституционного суда.