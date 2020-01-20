Рабочая группа по реформе Конституции предложила изменить 14 ее статей. Поправки разработали за один день

Владимир Путин и Сергей Кириенко на встрече с членами рабочей группы по изменению Конституции. 16 января 2020 года Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Рабочая группа, созданная для подготовки изменений в Конституцию РФ, направила президенту Владимиру Путину письмо с предварительными поправками в Основной закон. Через несколько часов Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции РФ.

Как сообщает «Интерфакс», авторы письма предлагают внести изменения в 14 статей Конституции: 75, 78, 79 (все — глава «Федеративное устройство»), 81, 83 (глава «Президент РФ»), 97, 102, 103 (глава «Федеральное собрание»), 110, 114 (глава «Правительство РФ»), 119, 125, 129 (глава «Судебная власть и прокуратура») и 132 (глава «Местное самоуправление»).

Рабочая группа отметила, что один из ключевых вопросов — это закрепление в Конституции роли и статуса Госсовета, который Владимир Путин предложил превратить из совещательного органа в конституционный. Сейчас Госсовет в Конституции не упоминается.

«Считаем, что он (Госсовет) должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации», — пишут авторы письма. По их мнению, нужно определить, как Госсовет будет формироваться и взаимодействовать с другими органами власти. В рабочей группе считают, что нужно принять федеральный закон о Госсовете.

Говоря о предложении Путина ограничить приоритет международного права над российским, в рабочей группе отметили, что при разработке таких норм нужно уважать основные принципы международного права. Представители группы считают, что международные договоры, вошедшие в национальную правовую систему, «должны подчиняться» Конституции.

Александр Бакланов