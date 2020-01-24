Вячеслава Володина спросили о народном голосовании по поправкам в Конституцию. Он отвечал полторы минуты… но так и не ответил 🤔

Журналист «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт 23 января спросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, какой смысл в «общероссийском голосовании» по поправкам в Конституцию, если Владимир Путин .

Володин отвечал на вопрос полторы минуты. Он назвал процедуру принятия поправок «сложной, но демократичной», посоветовал применять ее в других странах, раскритиковал американских конгрессменов, упомянул о вмешательстве во внутренние дела России… но, кажется, так и не ответил по существу.

Вот как это было.