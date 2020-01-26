Израильтянка Иссахар, осужденная по делу о наркотиках, попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, направила президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление защиты Иссахар.

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Служебная собака обнаружила в ее рюкзаке 9,6 грамм гашиша. В ноябре Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии, признав виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

23 января во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной, заявив, что с Иссахар «все будет хорошо». В то же время уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, посетив израильтянку в колонии, рассказала, что та отказалась подавать прошения о помиловании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что «в деле должны быть соблюдены какие-то формальности».

По данным израильских СМИ, ради освобождения Наамы Иссахар власти Израиля согласились передать России Александровское подворье в Иерусалиме.