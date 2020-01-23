Осужденная по делу о наркотиках израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, не стала просить президента РФ о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«[Иссахар] считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — сказала омбудсмен.

Российский президент Владимир Путин 23 января во время поездки в Израиль встретился с матерью Иссахар и сказал ей, что «все будет хорошо».

Российские и израильские СМИ писали, что к визиту Путина в Израиль, вероятно, приурочат освобождение Наамы Иссахар. В ноябре 2019-го прошение о помиловании Иссахар Путину отправили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин.