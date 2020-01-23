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Владимир Путин — о том, что будет с осужденной за контрабанду гашиша израильтянкой Наамой Иссахар
09:52, 23 января 2020
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Израиль встретился с матерью Наамы Иссахар, которая была осуждена в России
на семь с половиной лет колонии
за контрабанду гашиша: наркотик нашли в ее багаже, когда она делала пересадку в Шереметьево. Сама Иссахар не отрицала наличие гашиша, но подчеркивала, что не перемещала его через российскую таможенную границу. Российские и израильские СМИ ранее писали, что во время визита президента может быть объявлено о помиловании Иссахар. Также сообщалось, что ради этого власти Израиля решили передать России Александровское подворье в Иерусалиме.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scznpix / LETA
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