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Владимир Путин — о том, что будет с осужденной за контрабанду гашиша израильтянкой Наамой Иссахар

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Израиль встретился с матерью Наамы Иссахар, которая была осуждена в России <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/19/eto-unichtozhit-vse-horoshee-chto-ya-sdelala-v-zhizni" target="_blank">на семь с половиной лет колонии</a> за контрабанду гашиша: наркотик нашли в ее багаже, когда она делала пересадку в Шереметьево. Сама Иссахар не отрицала наличие гашиша, но подчеркивала, что не перемещала его через российскую таможенную границу. Российские и израильские СМИ ранее писали, что во время визита президента может быть объявлено о помиловании Иссахар. Также сообщалось, что ради этого власти Израиля решили передать России Александровское подворье в Иерусалиме.
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Израиль встретился с матерью Наамы Иссахар, которая была осуждена в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду гашиша: наркотик нашли в ее багаже, когда она делала пересадку в Шереметьево. Сама Иссахар не отрицала наличие гашиша, но подчеркивала, что не перемещала его через российскую таможенную границу. Российские и израильские СМИ ранее писали, что во время визита президента может быть объявлено о помиловании Иссахар. Также сообщалось, что ради этого власти Израиля решили передать России Александровское подворье в Иерусалиме.

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scznpix / LETA