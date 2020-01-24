Миллиардер Джордж Сорос рассказал о «сговоре» Трампа и Facebook

Facebook поможет президенту США Дональду Трампу переизбраться в 2020 году, сказал 89-летний миллиардер Джордж Сорос. Его слова о «сговоре» приводит Bloomberg.

«Я думаю, что Трамп и Facebook работают над соглашением о своего рода неформальной операции взаимопомощи. Facebook будет работать над тем, чтобы Трамп переизбрался, а Трамп защитит Facebook», — считает Сорос.

Каких-либо доводов в пользу правдивости своего заявления Сорос не предоставил, отмечает Bloomberg. Представитель Facebook сказал агентству, что слова миллиардера «просто неверны».

Как напоминает Bloomberg, правительства разных стран последнее время пристально следят за деятельностью Facebook «на всех фронтах». Но особенно — из-за незамеченной рекламной кампании в соцсети, которую, по данным США, устроила Россия ради победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Facebook в 2016 году обвинили в том, что соцсеть способствовала победе Трампа, не справившись с распространением фейковых новостей. Это в итоге якобы повлияло на мнение американцев.

В 2017-м Facebook объявил, что поменяет систему работы с политической рекламой из-за деятельности российской «фабрики троллей», которая размещала такую рекламу во время президентских выборов в США. По мнению Facebook, рекламную кампанию координировали из России, рекламу распространяли через 470 фейковых аккаунтов, на объявления потратили 100 тысяч долларов.

Twitter, Google и Spotify в 2019 году так или иначе ограничили политическую рекламу на своих платформах. Facebook сказал, что не пойдет на подобный шаг и даст пользователям больше контроля над тем, какие объявления им показывает соцсеть. Новые функции компания пообещала в первом квартале 2020-го.