«Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!». ФБР запустило в фейсбуке рекламу для вербовки русских шпионов (с ошибками!)

Федеральное бюро расследований США опубликовало в фейсбуке рекламные сообщения на русском языке, призывающие помогать американским спецслужбам. Телеканал CNN обнаружил три подобных объявления.

На одном из них изображена выпускница вуза с родителями. Надпись на фото, сделанная на русском с ошибками, гласит: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!»

На другой фотографии — шахматная доска и надпись без ошибок «Не пора ли вам сделать свой ход?». На третьем объявлении виден мужчина, идущий под зонтом по мосту, и надпись: «Время наводить Мосты».

Все рекламные объявления ведут на страницу с контактами вашингтонского офиса ФБР. Там есть обращение на английском и русском языках: «ФБР получает наиболее эффективные разведывательные данные для борьбы с угрозами из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично».

В разделе «Библиотека рекламы», где можно отслеживать рекламные кампании на Facebook, указано, что все три русскоязычные объявления были запущены ФБР 11 сентября 2019 года и до сих пор активны. При этом источник CNN утверждает, что эти объявления появились в соцсети еще летом.

В самом бюро от комментариев отказались. Представитель ведомства Алан Конер заявил CNN лишь следующее: «Мы замечаем, что Россия имеет большое количество разведчиков в дипломатических представительствах по всему миру. Они очень активны и представляют угрозу безопасности для США и наших союзников. ФБР использует различные способы сбора информации, включая работу с источниками. Мы будем использовать все законные методы для поиска людей, обладающих информацией, которая поможет защитить США от угроз национальной безопасности».

Александр Филимонов