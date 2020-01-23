В МВД не нашли нарушений в словах Кадырова об убийствах за оскорбление чести

Управление МВД по Нижегородской области не нашло признаков правонарушений в словах главы Чечни Рамзана Кадырова о расправах за оскорбление чести. Ответ полиции опубликовала в фейсбуке главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина.

Журналистка попросила проверить слова Кадырова в начале ноября — вскоре после того, как ее саму оштрафовали на 70 тысяч рублей по административной статье о неуважении к власти из-за нецензурного каламбура. Славина обратилась в Генпрокуратуру, там ее обращение направили в МВД.

В полиции заявили, что не нашли в словах Кадырова нарушений: «В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения». Славина заявила Znak.com, что обжалует ответ полиции в прокуратуре Нижегородской области.

В ноябре 2019 года телеканал «Грозный» показал сюжет о совещании Кадырова с руководством Чечни. Совещание велось на чеченском языке. «Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что Кадыров фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбления. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — говорилось в переводе речи Кадырова.

Кремль отказался проверять высказывание Кадырова. Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа попросили о проверке главу СК Александра Бастрыкина. Об ответе СК не сообщалось.

Сам глава Чечни заявил, что его слова про расправы — это оборот речи, который не стоит воспринимать буквально. Пресс-секретарь Кадырова обвинил «Русскую службу Би-би-си» в незнании чеченского языка. «Медуза» попросила носителя чеченского анонимно перевести все выступление Кадырова — и его перевод слов про убийства совпал с переводом «Русской службы Би-би-си».