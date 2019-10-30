Нижегородскую журналистку оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за нецензурного каламбура

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал главного редактора местного издания KozaPress Ирину Славину на 70 тысяч рублей по административной статье о неуважении к власти. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Протокол на журналистку составили за ее пост в фейсбуке, в котором, согласно проведенной экспертизе, она поменяла название населенного пункта Шахунья, добавив в него «обсценный матерный элемент». В заключении доктора филологических наук Тимура Радбиля говорилось, что пост журналистки «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу».

Как отмечает Чиков, штраф Славиной стал максимальным из всех ранее наложенных по части 3 статьи 20.1 КоАП о неуважении к власти. Она предполагает от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей штрафа.

Читайте также Главного редактора нижегородского издания KozaPress оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова