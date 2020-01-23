Президент Трамп установил новый рекорд по числу твитов в сутки — 142
Источник: Factba.se
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Президент США Дональд Трамп побил рекорд по количеству опубликованных за день твитов.
Как сообщает сервис Factba.se, отслеживающий активность американского лидера в Twitter, за 22 января Трамп, находившийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, успел опубликовать 142 твита. Впрочем, большинство из них были ретвитами — 124.
Предыдущий рекорд в 123 твита за день был установлен президентом 12 декабря 2019 года.
Однако все эти достижения касаются только времен президентства Трампа. Абсолютный рекорд по числу твитов датируется 5 января 2015 года, когда Трамп еще не был главой государства. Тогда он опубликовал за сутки 161 твит.