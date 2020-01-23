Президент США Дональд Трамп побил рекорд по количеству опубликованных за день твитов.

Как сообщает сервис Factba.se, отслеживающий активность американского лидера в Twitter, за 22 января Трамп, находившийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, успел опубликовать 142 твита. Впрочем, большинство из них были ретвитами — 124.

Предыдущий рекорд в 123 твита за день был установлен президентом 12 декабря 2019 года.

Однако все эти достижения касаются только времен президентства Трампа. Абсолютный рекорд по числу твитов датируется 5 января 2015 года, когда Трамп еще не был главой государства. Тогда он опубликовал за сутки 161 твит.