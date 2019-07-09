Апелляционный суд в Нью-Йорке подтвердил: Трампу нельзя блокировать пользователей в твиттере

Апелляционный суд в Нью-Йорке поддержал решение суда, принятое в 2018 году, согласно которому блокировка пользователей в твиттере президента США Дональда Трампа противоречит Конституции.

Как сообщает The Washington Post, суд сослался на первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничивать свободу слова. В решении суда сказано, что первая поправка не позволяет должностным лицам исключать людей из открытого онлайн-диалога из-за критики.

Иск к президенту США подали семь пользователей твиттера, которых заблокировали в 2017 году из-за критических ответов на твиты Дональда Трампа.