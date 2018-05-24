Суд признал неконституционным бан пользователей в твиттере Трампа
Федеральный окружной суд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации не должны банить людей в твиттере за высказанные ими взгляды.
Судья Наоми Бакуальд заявила, что твиттер президента является общественной площадкой и лишение граждан доступа на нее на основании их взглядов нарушает первую поправку к Конституции США.
Судья прямо не запретила Трампу блокировать пользователей, отметив, что для него, как государственного служащего, должно быть достаточно решения суда о неконституционности этих действий.
Представитель Минюста заявил, что ведомство не согласно с решением суда и обдумывает следующие шаги (англ. яз.).
Иск к президенту США подали семь пользователей твиттера, которые были забанены, по их словам, из-за мнений, высказанных в ответах на твиты Трампа.
Дональд Трамп очень активно пользуется твиттером и использует его, в частности, для политических высказываний и объявлений. На его аккаунт подписаны 52 миллиона пользователей.