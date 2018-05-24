Суд признал неконституционным бан пользователей в твиттере Трампа

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации не должны банить людей в твиттере за высказанные ими взгляды.

Судья Наоми Бакуальд заявила, что твиттер президента является общественной площадкой и лишение граждан доступа на нее на основании их взглядов нарушает первую поправку к Конституции США.

Судья прямо не запретила Трампу блокировать пользователей, отметив, что для него, как государственного служащего, должно быть достаточно решения суда о неконституционности этих действий.