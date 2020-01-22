В Якутске полиция пришла к шаману Александру Габышеву и задержала четверых его сторонников

В Якутске сотрудники правоохранительных органов пришли домой к Александру Габышеву, называющему себя шаманом, и задержали четверых его сторонников. Об этом сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Сторонников шамана увезли для установления личности, рассказал правозащитник. «Сам Габышев закрылся в доме, сотрудники полиции предприняли попытку взломать дверь, но после его предупреждения о вызове адвоката отказались от этой идеи», — сообщил Прянишников.

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», в марте 2019 года начал пеший поход из Якутска в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина. По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники. В сентябре шамана задержали и вернули в Якутск. Против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, но обвинение шаману так и не предъявили.

В декабре Габышев организовал второй поход в Москву, но почти сразу снова был задержан, а затем оштрафован на тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции. В январе шаман объявил о третьем походе в Москву, который должен начаться в марте 2020 года.