Якутский шаман Александр Габышев объявил о третьем походе в Москву для «изгнания Путина»

Якутский шаман Александр Габышев, который дважды отправлялся в Москву ради , в марте 2020 года начнет третий поход. Об этом он заявил о видеообращении, которое опубликовано на ютьюбе.

Шаман назначает время нового похода. Приехал Локи#шаманидет Якут шаман! Шаман идёт!

«Всем отрядом выйдем отсюда. Независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога», — заявил Габышев.

Он неоднократно подчеркнул, что поход будет носить мирный характер: «Отряд мой будет идти мирным путем. И вся Россия будет идти мирным путем. Для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами».

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином» в марте 2019 года начал пеший поход в Москву, чтобы изгнать «Путина-демона». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники. В сентябре шамана задержали и вернули в Якутск.

Против Габышева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, но обвинение шаману так и не предъявили. В декабре он возобновил поход в Москву, но почти сразу снова был задержан. По словам адвокатов Габышева, после этого он стал фигурантом дела о применении насилия к полицейским (в СК это отрицали).