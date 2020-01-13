Якутский шаман Александр Габышев объявил о третьем походе в Москву для «изгнания Путина»
Якутский шаман Александр Габышев, который дважды отправлялся в Москву ради «обряда изгнания Путина», в марте 2020 года начнет третий поход. Об этом он заявил о видеообращении, которое опубликовано на ютьюбе.
«Всем отрядом выйдем отсюда. Независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога», — заявил Габышев.
Он неоднократно подчеркнул, что поход будет носить мирный характер: «Отряд мой будет идти мирным путем. И вся Россия будет идти мирным путем. Для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами».
Я воин. Я избрал путь воина. Это только для меня, это мой крест. Я никого не призываю ни к оружию, ни к силовым методам. Никого — ни членов моего отряда, ни Россию, ни мир. Мирным путем, ребята, идите.
Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином» в марте 2019 года начал пеший поход в Москву, чтобы изгнать «Путина-демона». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники. В сентябре шамана задержали и вернули в Якутск.
Против Габышева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, но обвинение шаману так и не предъявили. В декабре он возобновил поход в Москву, но почти сразу снова был задержан. По словам адвокатов Габышева, после этого он стал фигурантом дела о применении насилия к полицейским (в СК это отрицали).