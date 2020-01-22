Мишустин забрал в правительство своего пресс-секретаря из ФНС
Источник: Правительство РФ
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Главой пресс-службы правительства стал Борис Беляков, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.
«Интерфакс» уточняет, что Беляков ранее работал пресс-секретарем Мишустина в Федеральной налоговой службе.
Глава правительства также подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Согласно документу, предельная численность аппарата — 1545 человек.
Мишустин сформировал новое правительство вечером 21 января. Список министров обновился наполовину. В новый кабинет не попали в том числе Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, и Ольга Васильева, возглавлявшая министерство образования.