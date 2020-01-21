Михаил Мишустин сформировал новое правительство России. В него не попали Мединский и Васильева

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Об этом сообщает ТАСС.

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Новым министром культуры назначена Ольга Любимова, министром здравоохранения — Михаил Мурашко, министром просвещения — Сергей Кравцов. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фильков, министром экономического развития — Максим Решетников, министром юстиции — Константин Чуйченко. Министром спорта назначен Олег Матыцин.

Министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сохранили посты. Также на своих должностях остались все министры силового блока. Антон Силуанов продолжит работать министром финансов, но потеряет пост первого вице-премьера.

Министром по развитию Дальнего Востока остался Александр Козлов, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром строительства и ЖКХ — Владимир Якушев. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, министром труда и соцзащиты — Антон Котяков.

Предыдущее российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу.