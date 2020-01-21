В новое правительство не попали Виталий Мутко, Владимир Мединский, Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак. По-прежнему с нами Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Антон Силуанов остался министром финансов, но больше не первый вице-премьер. Пост первого вице-премьера занял Андрей Белоусов, который до этого был скромным помощником президента. Вице-премьеров стало девять, а не десять. Среди новых вице-премьеров Марат Хуснуллин, отвечавший за московское строительство, и Дмитрий Чернышенко, возглавлявший «Газпром-медиа». Константин Чуйченко теперь не вице-премьер — руководитель аппарата правительства, а министр юстиции. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения, глава департамента кинематографии Ольга Любимова возглавила Минкультуры. Министерства Северного Кавказа больше нет (зато на Кавказ полпредом отправят экс-генпрокурора Юрия Чайку). Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу — незаменимы.

Фото в анонсе: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA