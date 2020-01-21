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Правительство России обновилось наполовину. Вот список министров, потерявших свои посты

Источник: Meduza
21 января премьер-министр Михаил Мишустин <a href="http://kremlin.ru/acts/news/62625" target="_blank">представил</a> президенту Владимиру Путину новое правительство России. В нем будет девять вице-премьеров вместо десяти. Шестеро из них новые, в том числе первый вице-премьер. Им стал помощник президента Андрей Белоусов. Из 21 министерства руководители сменились в девяти. В частности, свои посты покинули министр культуры Владимир Мединский, министр просвещения Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр экономического развития Максим Орешкин.
21 января премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство России. В нем будет девять вице-премьеров вместо десяти. Шестеро из них новые, в том числе первый вице-премьер. Им стал помощник президента Андрей Белоусов. Из 21 министерства руководители сменились в девяти. В частности, свои посты покинули министр культуры Владимир Мединский, министр просвещения Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр экономического развития Максим Орешкин.

Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Vida Press