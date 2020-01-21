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Правительство России обновилось наполовину. Вот список министров, потерявших свои посты
18:27, 21 января 2020
Источник: Meduza
21 января премьер-министр Михаил Мишустин
представил
президенту Владимиру Путину новое правительство России. В нем будет девять вице-премьеров вместо десяти. Шестеро из них новые, в том числе первый вице-премьер. Им стал помощник президента Андрей Белоусов. Из 21 министерства руководители сменились в девяти. В частности, свои посты покинули министр культуры Владимир Мединский, министр просвещения Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр экономического развития Максим Орешкин.
Фото в анонсе: Михаил Джапаридзе / ТАСС / Vida Press
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