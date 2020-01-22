Капитализация Tesla впервые превысила 100 миллиардов долларов

Рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые ненадолго превысила 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

На постторгах 21 января цена одной акции Tesla достигла 555,1 доллара, а капитализация компании — 110,1 миллиарда долларов. На торгах 22 января цена одной акции снизилась до 547,2 доллара, капитализация — до 98,6 миллиарда.

Как пишет Bloomberg, акции Tesla дорожают благодаря финансовым успехам компании в третьем квартале 2019 года и открытию завода в Китае. Reuters отмечает, что Tesla стоит дороже, чем автоконцерны Ford и General Motors вместе взятые.

Если основатель Tesla Илон Маск вернет капитализацию компании на отметку в 100 миллиардов долларов и будет удерживать ее на протяжении полугода, ему выплатят вознаграждение в 346 миллионов долларов, пишут Bloomberg и Reuters.

Обновлено. На торгах 22 января стоимость акций Tesla снова выросла, а капитализация компании опять превысила 100 миллиардов долларов.

Весной 2018 года Илон Маск отказался от фиксированной зарплаты в Tesla. С тех пор его вознаграждение привязано к финансовым показателям компании.

В августе 2018-го Маск написал в твиттере, что выкупит с биржи акции Tesla по цене в 420 долларов за штуку (тогда они торговались по 350 долларов). Комиссия по ценным бумагам и биржам США пришла к выводу, что своим твитом Маск намеренно ввел участников рынка в заблуждение, оштрафовала предпринимателя на 20 миллионов долларов и вынудила его уйти с поста главы совета директоров Tesla (Маск остался гендиректором компании).

За последние восемь месяцев акции Tesla подорожали в три раза. 13 января 2020 года их цена впервые превысила 500 долларов за штуку.