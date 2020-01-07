Илон Маск станцевал на церемонии запуска сборки новых Tesla в Китае

Илон Маск станцевал на заводе Tesla в Шанхае, где 7 января запустили сборку внедорожников Model Y.

Также 7 января Tesla начала в Китае продажи Model 3, собранных на шанхайском заводе. Автомобили получили 10 клиентов, это первые электрокары Tesla, собранные за пределами США.

Завод Tesla в Шанхае запустили в октябре 2019-го, напоминает Reuters. Производственная мощность завода — 150 тысяч Model 3 в год, с выпуском внедорожника Model Y компания рассчитывает увеличить мощность до 250 тысяч электрокаров.

Стоимость собранных в Китае Tesla Model 3 — 355 тысяч юаней (50 тысяч долларов США, цена автомобиля в Штатах — от 35 тысяч долларов). Начальная стоимость Model Y оценивается в 444 тысячи юаней (почти 64 тысячи долларов), уточняет Reuters.