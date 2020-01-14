Цена акций Tesla впервые в истории превысила 500 долларов. Полгода назад компания стоила в два раза дешевле

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla на бирже 13 января впервые в истории компании превысила 500 долларов. С момента открытия торгов цена акций возросла на 10%, на момент написания заметки она составляет 525 долларов.

Менее чем за месяц акции Tesla выросли на 20% — это произошло на фоне начала поставок Tesla 3 покупателям из Китая. Сборка этих моделей производится на открытом год назад заводе компании в Шанхае — единственном за пределами США.

Общая капитализация Tesla сейчас превышает 91 миллиард долларов, что, как отмечает Techcrunch, больше капитализации Ford и General Motors вместе взятых.

За последние восемь месяцев стоимость акций Tesla выросла в три раза — в конце мая 2019 года они стоили 177 долларов за штуку, а летом и ранней осенью их цена находилась в районе 250 долларов.