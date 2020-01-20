Суд повторно отказался исключить ФБК из списка «иностранных агентов»

Мосгорсуд оставил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в списке «иностранных агентов». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого суда Москвы, который ранее признал законным включение ФБК в реестр «иностранных агентов».

Минюст включил ФБК в реестр «иностранных агентов» в октябре 2019 года. Причиной стали платежи на 140 тысяч рублей, поступивших из США и Испании.

В ФБК заявили, что не могли увидеть переводы или воспользоваться ими, так как они поступили на счета, заблокированные в рамках об отмывании денег.