Суд признал законным внесение ФБК в реестр «иноагентов»

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, включившего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов», сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания, трансляцию которого вело «МБХ Медиа», представители Минюста заявляли, что «ФБК мог выразить возврат и отказ средств юридическими действиями. Фонд таких действий не принял, значит, фонд их принял». В Минюсте признали, что ФБК вернул перевод из Испании, но «не тем способом, о котором указывали».

Представители ФБК, в свою очередь, настаивали в ходе разбирательства, что переводы из-за рубежа, ставшие причиной для объявления организации «иноагентом», были 6 и 17 сентября, когда счет фонда был заблокирован. Следовательно, ФБК не мог ни видеть, ни воспользоваться этими средствами.

Минюст объявил о включении ФБК в список НКО — «иностранных агентов» 9 октября. Фонд настаивает на том, что получает только российское финансирование. Директор фонда Иван Жданов назвал действия Минюста «очередной попыткой задушить ФБК».