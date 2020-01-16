Акции «Яндекса» на Московской бирже установили рекорд после обещания Мишустина поддержать компанию

Акции компании «Яндекс» во время торгов на Московской бирже к 11 утра 16 января выросли на 6,66% до 2869 рублей, следует из данных биржи. Это рекордная стоимость акций «Яндекса», указывает РБК. Позднее цена незначительно снизилась.

РБК и «Ведомости» связывают рост котировок с заявлением главы Федеральной налоговой службы России, кандидата в премьер-министры РФ Михаила Мишустина, пообещавшего поддержать «Яндекс». О том, что Мишустин «хвалил» «Яндекс» на встрече с думской фракцией КПРФ, рассказал депутат от этой партии Сергей Обухов.

В ноябре 2019 года «Яндекс» представил новую структуру управления компанией — с зарегистрированным в калининградском «офшоре» Фондом общественных интересов, контролирующим ключевые вопросы. Этот фонд стал держателем «Яндекса», которой ранее владел Сбербанк.

После того, как «Яндекс» сменил структуру управления, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пообещал отозвать свой законопроект, ограничивающий иностранное участие в значимых информационных компаниях. На фоне обсуждения этого законопроекта капитализация «Яндекса» снизилась на 100 миллиардов рублей.