В Госдуме обсудили, как ограничить долю иностранцев в интернет-компаниях. На cледующий день «Яндекс» потерял 100 миллиардов рублей на бирже

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11 октября акции «Яндекса» обвалились на Московской бирже. Если на открытии за ценные бумаги давали 2314 рублей, то к вечеру они колебались около 1900 рублей — падение составило около 18%. Аналогичное снижение началось после открытия торгов на американской NASDAQ. Общие потери капитализации компании за день торгов оценивают в 100 миллиардов рублей — последний раз такое происходило год назад, когда обсуждалась возможная покупка Сбербанком части «Яндекса».

Как отмечают «Ведомости», падение произошло после вчерашнего заседания комитета Госдумы по информационной политике. Там до вечера (когда Московская биржа уже закрылась) обсуждали законопроект единоросса Антона Горелкина, который предложил ограничить до 20% долю иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», к которым в том числе относится . Если требования выполнены не будут, право голоса иностранцев ограничат все теми же 20%, а ресурсу запретят размешать рекламу.

«Мы не комментируем движение своих акций», — сказали в пресс-службе «Яндекса». По словам Горелкина, законопроект также коснется Mail.ru Group. Их акции на Лондонской бирже упали на 3%. Источники «Ведомостей» утверждают, что документ был внесен по просьбе сотрудников администрации президента.

На заседании 10 октября депутаты Госдумы не приняли однозначного решения о судьбе законопроекта. Глава комитета Леонид Левин объявил, что они будут собирать предложения до 20 октября, а решение поддержать или не поддержать документ будет принято уже в ноябре. При этом он подтвердил, что главный спор идет между интересами государства и интересами инвесторов. Правительство в лице ФАС и Роскомнадзора уже поддержало законопроект.

«Либо безопасность, а инвестиции должны быть отложены, либо важны инвестиции, и если мы их потеряем, то все сервисы перестанут существовать… Здесь крайне важно понимать, что задача комитета — сближение позиций и нахождение баланса», — сказал Левин. Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина назвала законопроект дискриминационным, так как эти поправки «стреляют в ногу» российским технологиям.

Михаил Зеленский