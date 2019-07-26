В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в «значимых информационных ресурсах»

В Госдуму внесен законопроект, который вводит понятие «значимых информационных ресурсов» и ограничивает долю иностранного участия в них. Документ размещен в базе Госдумы.

Законопроект предлагает считать «значимым информационным ресурсом» сайт или сервис, который активно используют россияне. Решение о присвоении статуса «значимого информационного ресурса» должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

Согласно документу, основным владельцем такого ресурса может быть российская компания или гражданин РФ; доля иностранного участия не может превышать 20%. При нарушении этого требования власти смогут запретить рекламу, которую такой ресурс размещает о себе, и рекламу, размещаемую на нем.

Кроме того, законопроект требует, чтобы технические средства и базы данных «значимых информационных ресурсов» размещались на территории России.

Автор инициативы — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»). Он заявил «Интерфаксу», что законопроект коснется, в частности, популярных платежных систем, «Яндекса» и Mail.ru Group.

В 2014 году в России ограничили долю иностранного участия с СМИ до 20%. В дальнейшем аналогичное ограничение предлагалось ввести для сотовых операторов (от этого требования отказались) и новостных агрегаторов (этот законопроект прошел первое чтение в Госдуме). Среди авторов последнего предложения был и Антон Горелкин.