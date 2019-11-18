В Госдуме пообещали отозвать законопроект о контроле за IT-компаниями. Через несколько часов после сообщения о реструктуризации «Яндекса»

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пообещал в ближайшее время отозвать свой , ограничивающий иностранное участие в значимых информационных компаниях.

По словам Горелкина, это будет сделано, чтобы учесть правительства, которые были направлены еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Горелкин заявил об отзыве законопроекта через несколько часов после того, как «Яндекс» представил новую структуру управления компанией — с зарегистрированным в калининградском «офшоре» фондом, контролирующим ключевые вопросы. «Яндекс» поддержал решение Горелкина.