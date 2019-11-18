В Госдуме пообещали отозвать законопроект о контроле за IT-компаниями. Через несколько часов после сообщения о реструктуризации «Яндекса»
Источник: ТАСС
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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пообещал в ближайшее время отозвать свой законопроект, ограничивающий иностранное участие в значимых информационных компаниях.
По словам Горелкина, это будет сделано, чтобы учесть предложения правительства, которые были направлены еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении.
Горелкин заявил об отзыве законопроекта через несколько часов после того, как «Яндекс» представил новую структуру управления компанией — с зарегистрированным в калининградском «офшоре» фондом, контролирующим ключевые вопросы. «Яндекс» поддержал решение Горелкина.