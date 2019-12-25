Сбербанк продал «Яндексу» его «золотую акцию» за один евро

Сбербанк передал «Яндексу» его . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Сбербанка и «Яндекса».

«Яндекс» получил «золотую акцию» 23 декабря. После регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана ему.

Сбербанк купил «золотую акцию» «Яндекса» по символической цене в один евро в 2009 году, перед IPO компании в США. В ноябре 2019 года правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» «Яндексу» по цене приобретения.

В ноябре 2019 года «Яндекс» объявил о новой структуре управления компанией. В ней был создан Фонд общественных интересов. Он получит «золотую акцию» «Яндекса», сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров и участвовать в решении определенных вопросов, в частности, о продаже долей в «Яндексе».

В совет Фонда общественных интересов войдут представители Российского союза промышленников и предпринимателей, школы управления «Сколково» и ряда российских вузов. Сообщалось, что последних будет выдвигать администрация президента.

По неофициальным данным, «Яндекс» решил изменить структуру управления, чтобы избежать давления властей, которые опасались, что голосующие акции компании попадут к иностранцам. После объявления о новой структуре «Яндекса» депутат Госдумы Антон Горелкин отозвал свой законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах до 20%.